Cosenza: incidente nella notte su via Piave, due feriti portati in ospedale

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato nella notte su via Piave all’incrocio con via Montegrappa. Secondo quanto emerso sarebbero due le auto coinvolte nell’impatto e i conducenti, entrambi feriti, sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale. Nello scontro sono state danneggiate anche alcune auto parcheggiate. I residenti sono stati svegliati dal rumore dell’urto. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

- Pubblicità sky-