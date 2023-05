Cosenza: incendio in un supermarket in via Padre Giglio, ingenti i danni

COSENZA – Un incendio è divampato, per cause in corso d’accertamento, intorno alla mezzanotte e ha danneggiato un negozio di alimentari, il supermercato “Gran Risparmio” situato a Cosenza, in via Padre Giglio, sotto la sopraelevata. Le fiamme hanno interessato gran parte del magazzino e il fumo ha annerito anche il muro esterno e il balcone dell’appartamento sovrastante.

Sul posto, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco di Rende e Cosenza, per spegnere le fiamme ed avviare gli accertamenti circa l’origine dell’incendio che si sarebbe sviluppato all’interno dell’esercizio commerciale. Ingenti i danni e la merce andata persa. Su quanto accaduto indaga la Polizia di Stato.