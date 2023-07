COSENZA – Un incendio è divampato nel pomeriggio all’interno di un magazzino nei pressi della chiesa di Cristo Re, tra Viale parco e Via Popilia.

In particolare le fiamme sono divampate su Via Giorgio La Pira in un deposito al cui interno erano presenti delle carrozzine per disabili di un centro medico e di riabilitazione. Sul posto stanno operando due squadre dei vigli del fuoco di Cosenza che avrebbero circoscritto le fiamme.

Seguono aggiornamenti