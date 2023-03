Cosenza, incendio divampa in un fast food di sushi in piazza Bilotti

COSENZA – E’ accaduto nel pomeriggio di ieri. I vigili del fuoco di Cosenza sono intervenuti in un’attività di ristorazione di sushi e poke, situata nella centralissima piazza Bilotti, per un incendio. Le fiamme sarebbero state partite dalla cucina ma le cause sono in corso d’accertamento. L’incendio propagatosi in altre zone del piccolo locale ha provocato l’annerimento delle pareti. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri di Cosenza. Non ci sarebbero persone ferite.

Foto di Giuseppe Capalbo