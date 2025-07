Cosenza: inaugurato il nuovo servizio di Bike Sharing. Mobilità più efficiente, sostenibile e capillare

- Advertisement -

COSENZA – L’Assessore alla mobilità, Damiano Covelli, delegato dal sindaco Franz Caruso a rappresentarlo perché fuori città per altri impegni precedentemente assunti, ha inaugurato questa mattina il nuovo servizio di Bike Sharing “un sistema di trasporto condiviso – afferma l’assessore Covelli – che certamente renderà la mobilità cittadina più efficiente, sostenibile e capillare”.

“Quello inaugurato questa mattina è un progetto all’avanguardia – sostiene Damiano Covelli – che si inserisce a pieno titolo nel mosaico di city smart, sostenibile e green, che stiamo costruendo e su cui sta puntando molto il sindaco Franz Caruso. E’ indubbio che in questo modello di città che intendiamo realizzare e per il quale ci stiamo muovendo a 360° gradi su più settori, dal verde pubblico alla rigenerazione urbana alla costruzione di nuove opere pubbliche che prevedono l’efficientamento energetico come, per fare un solo esempio, i costruendo nuovi asili nido, il trasporto e la mobilità rivestono un ruolo di primo piano. Servizi ed ambiti questi, particolarmente complessi su cui stiamo lavorando per superare, per come stiamo facendo, le criticità che abbiamo ereditato. La mobilità condivisa è, sicuramente, un altro passo in avanti compiuto nel percorso intrapreso sin dal nostro insediamento”.

Le bike sharing, infatti, saranno servite da piste ciclabili sicure a cui, a quelle già presenti, se ne aggiungeranno altre per circa nuovi 7 Km che, una volta realizzate ci porteranno ad essere nel Mezzogiorno d’Italia una delle realtà urbane più attrezzate. A questo proposito aggiungo che molti km saranno costruiti lungo i margini dei nostri fiumi Busento, Crati e Campagnano, che sono oggetto di un progetto di riqualificazione con l’obiettivo certamente di migliorarne la sicurezza idraulica, ma anche per valorizzarli dal punto di vista ambientale e paesaggistico”.

“Anche a nome del sindaco Franz Caruso – ha concluso l’assessore Covelli – ringrazio la VAIMOO S.r.l. che gestirà il servizio, frutto di una collaborazione importante tra il nostro Comune, Ferrovie della Calabria e Regione Calabria”. Il servizio che sarà attivo già da domani, ha l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico e il nuovo bike sharing. Tutte le informazioni sono disponibili QUI.