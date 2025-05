Cosenza: inaugurata la ‘Elaioteca Dieta Mediterranea’ della Camera di Commercio

COSENZA – E’ stata inaugurata presso la Camera di Commercio di Cosenza, l’Elaioteca Dieta Mediterranea, la casa degli oli della Provincia di Cosenza, come l‘ha definita il presidente Klaus Algieri, che hanno partecipato alle varie edizioni del concorso “Oro dei Bruzi”. L’Elaioteca, ospiterà anche i migliori prodotti enogastronomici della provincia Bruzia, appositamente selezionati attraverso la prima edizione del concorso “Consensus”, istituito dall’ente camerale. Sono stati 30 i prodotti scelti, dai salumi ai formaggi ai vini e che rientrano a pieno titolo nella Dieta Mediterranea, considerata ormai una vera e propria eccellenza a livello mondiale che fa bene anche alla salute, oltre a generare economia.

19 categorie merceologiche esaminate

“Sono state 19 le categorie merceologiche, esaminate dall’apposita commissione, – ha spiegato Romualdo Ludovici della Start up Simply SFA – dai vini, alle conserve, salate, dolci, sott’oli, formaggi e salumi. Prodotti tipici, di un territorio incredibile splendido come quello della provincia di Cosenza. Sono stati in tutto 96 i prodotti definiti, eccellenza. Tecnicamente – ha spiegato sempre Ludovici – un prodotto diventa eccellente nel momento in cui in una votazione da 0 a 100, supera i 70 punti. Questi prodotti, sono stati valutati da una commissione tecnica di 12 esperti, di cui 6 locali e 6 esterni.

Un sistema innovativo di valutazione

Ma c’è di più, perché a questi 12 esperti, per la prima volta in Europa e forse nel mondo, abbiamo chiesto di valutare questi prodotti mettendosi nei panni del consumatore, il quale oggi sempre più frequentemente prima di magiare o bere, fotografa il prodotto lo pubblica sui social e lo classifica con un linguaggio altrettanto social”.