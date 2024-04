Cosenza, in via S. Albo e in via Asmara grazie ai fondi del Pnrr, saranno costruiti due asili nido

COSENZA – Grazie alle risorse della Misura 4 del Pnrr previste dal bando “Futura – La scuola per l’Italia di domani”, l’Amministrazione comunale di Cosenza è riuscita ad intercettare, i fondi necessari per la costruzione di due asili nido in via Asmara e in via Saverio Albo, nel quartiere di San Vito, con la finalità di prevenire situazioni di povertà educativa e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie e delle donne in particolare. I progetti delle due strutture sono state presentati a Palazzo dei Bruzi, alla presenza del sindaco Franz Caruso, dell’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli e dei tecnici progettisti. Questi ulteriori due progetti confermano la capacità dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, nonostante i risaputi problemi di personale, un Ente che sta intercettando numerosi fondi del Pnrr atti a realizzare importanti opere nella città di Cosenza.

