Cosenza: in via Archi di Sambiasi, perdita d’acqua da oltre due anni. Residenti esasperati

COSENZA – Nella storica cornice del quartiere San Francesco d’Assisi, a pochi passi dalla bellissima scalinata che collega via Archi di Sambiasi a Corso Vittorio Emanuele, il degrado ha preso il sopravvento a causa di una fuoriuscita d’acqua costante e mai risolta trasformando la zona in un piccolo incubo quotidiano per i circa 50 residenti del caratteristico quartiere, con infiltrazioni che interessano alcune abitazioni e peggiorano con il passare del tempo.

La perdita d’acqua penetrando nei muri delle case genera umidità, e danni strutturali

La perdita, continua a riversarsi sulla strada, penetrando nei muri delle case generando umidità, e danni strutturali. Da oltre due anni da quando l’acqua ha cominciato a fuoriuscire, sono state numerose le sollecitazioni all’Amministrazione comunale per cercare di risolvere il problema “ma mai nessuno – hanno denunciato alcuni residenti – si è mai interessato per un intervento risolutivo”.

Una situazione resa ancora più paradossale se si pensa alla bellezza e alla valenza storica che rappresenta questo scorcio del centro storico della città di Cosenza , con la scalinata di via Archi di Sambiasi spesso scelta tra l’altro da coppie di sposi per servizi fotografici. Ma l’incuria rischia ora di trasformare questo luogo in un simbolo di abbandono. “I residenti, attraverso un appello, sollecitano un intervento immediato che non sia un semplice rattoppo, ma una soluzione definitiva. Perché è inaccettabile che una perdita d’acqua persista da oltre due anni senza che nessuno sia mai intervenuto.