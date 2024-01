‘Cosenza in testa’, prima proiezione nazionale del corto musicale

COSENZA – Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di video musicali con lo scopo di mostrare come la Calabria sia ricca, oltre che di belle spiagge e località di montagna, di borghi antichi bellissimi con la speranza che vengano rivalutati e visti dagli occhi di tutti. Il primo video musicale “Cosenza in testa” va a mettere in evidenza i luoghi più belli e caratteristici del centro storico di Cosenza.

Una giovane donna, sorseggiando dei buoni vini Calabresi, corre per la città ritrovandosi in vicoli, palazzi e monumenti storici. Quello di Cosenza è solamente il primo di una serie di video che hanno lo scopo di mostrare i borghi più belli della Calabria.

Dal Duomo di Cosenza al Castello Normanno-Svevo, passando per la Villa Vecchia e finendo al Chiostro di Santa Maria delle Vergini, citandone alcuni. Un viaggio all’interno di una città dimenticata, selvaggia, che ha appunto lo scopo di metterla in evidenza cercando di far arrivare a tutti le bellezze che possiede, come se si andasse a togliere la polvere che oramai da anni la copre totalmente.

“Cosenza in Testa”

Raccoglie le proposte di artisti che hanno trovato naturale collocazione nell’idea di Caterina; la pittrice ALF con l’inserimento di “Maccaturi”, e Susy Carbone e Ginevra Losito, figlia e nipote dello stilista Eugenio Carbone, con l’utilizzo di alcuni abiti conservati nell’archivio storico di famiglia. L’idea della realizzazione del video musicale nasce dall’esigenza profonda di cercare di sensibilizzare quante più persone possibili a vedere e valorizzare ciò che questa città può offrire. Nasce dalla non indifferenza, dal desiderio e dalla voglia di cambiare questo stato di cose cercando di creare una ragnatela quanto più fitta possibile con i vari enti del territorio. Una sensibilizzazione che prima di tutto deve arrivare ai Cosentini cosicché, vedendo la dedizione, la cura e l’ammirazione con cui viene trattata la città dai suoi stessi cittadini, chiunque altro viene spinto dallo stesso monito.

CLICCA QUI per scoprire il Cast e la Sinossi

Questo video musicale presenta l’inizio di ciò che Caterina Misasi, con il sostegno dell’Associazione Teatrale “La Strana Famiglia” e attraverso il Crowdfunding (raccolta fondi) e collaborazione con altre associazioni e fondazioni, vuole realizzare per la Calabria. L’obiettivo è quello di rendere i borghi antichi capaci di evocare la ricchezza culturale di un tempo e anche quello di renderli uniti anche dalla cultura e per la cultura. Possa essa fornire la possibilità a qualunque generazione di essere coinvolta in manifestazioni che abbracciano la cultura in tutti i suoi aspetti: Teatro, Cinema, Musica, Pittura, Scultura, Danza, Letteratura, Storia, Artigianato. Queste attività si andranno realizzando in completa sinergia con realtà esistenti nel territorio, con artisti di fama nazionale, affinché Cosenza sia riconosciuta e ricordata come una città ricca ed aperta alle novità, che diventi una città in continuo movimento, una città viva, non dimenticando la sua storia.