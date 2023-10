Cosenza, in settimana al via la consegna delle cedole librarie per l’anno scolastico 2023/2024

COSENZA – Si sblocca la questione delle cedole librarie a Cosenza, il documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali nelle scuole primarie ed adottati dal Collegio Docenti nella scuola primaria da destinare agli studenti che rientrano nelle categorie individuate dall’amministrazione comunale. Ad annunciarlo l’Assessore Francesco De Cicco “dopo aver provveduto ad accelerare l’iter previsto, si è passati a contabilizzare l’impegno di spesa per le cedole librarie relative l’anno scolastico 2023/2024 e abbiamo affidato la fornitura alla tipografia di riferimento per la stampa. Mercoledì mattina, dopo aver espletato quanto necessario, le suddette cedole verranno consegnate alle scuole elementari”.

Durante l’ultimo consiglio comunale Aldo Trecroci, delegato del Sindaco all’Istruzione, ha spigato che si è arrivati quasi alla fine di ottobre anche le tempistiche dovute alla digitalizzazione del sistema: “sulle cedole è stato approntato un nuovo sistema che autonomizzasse la procedura e questo lo dobbiamo ancora all’informatizzazione dei servizi che sta avvenendo anche grazie all’impegno dell’Assessore Pina Incarnato. I librai non si fidavano del Comune. Ora i librai finalmente si fidano”. Trecroci ha spiegato anche i ritardi sul servizio di trasporto nelle suole: “purtroppo, lo slittamento nell’approvazione del bilancio, ha fatto slittare anche l’affidamento del servizio trasporti.

Sembrerebbe così arrivare a conclusione la questione a distanza di 45 giorni dall’inizio della scuola. I ritardi sistematici nell’avvio del diritto allo studio, sulle cedole librarie, erano stata rimarcati nuovamente da Bianca Rende che in consiglio aveva preannunciato anche la presentazione di un’interrogazione per conoscere “se i fondi per il diritto allo studio siano stati chiesti alla Regione e come sono stati spesi”.