Cosenza, in Prefettura la videoconferenza con Meloni per il coordinamento dei fondi PNRR

COSENZA – Questa mattina in Prefettura si è tenuto un collegamento in videoconferenza con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione ed il PNRR, Raffaele Fitto, nel corso del quale si è insediata la “Cabina di Coordinamento” provinciale, istituita in tutte le Prefetture d’Italia.

A tale Organismo di Coordinamento, costituito ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi del PNRR, partecipano Amministrazioni statali e provinciali, rappresentanti delle regioni competenti territorialmente, nonché delegati dell’Amministrazione provinciale e dei Comuni.

L’attività, finalizzata a monitorare le fasi e gli interventi del PNRR, sarà svolta sotto la direzione della “Struttura di Missione” operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esaltando, così come rimarcato dal Ministro dell’Interno Piantedosi, il ruolo e l’azione di coordinamento assicurato dai Prefetti nei territori provinciali. Alla videoconferenza tenutasi a livello nazionale ha, poi, fatto seguito una riunione, presieduta dal Prefetto Ciaramella, con i componenti della “Cabina di Coordinamento” al fine di definire le complesse procedure operative di attuazione dei progetti del PNRR.