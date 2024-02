Cosenza, in Piazza XI Settembre sit-in di solidarietà per la Palestina: “fermare il Genocidio” – FOTO

COSENZA – Organizzato dal movimento “La Base” di Cosenza, in piazza XI Settembre lungo Corso Mazzini, è in corso di svolgimento un sit-it di solidarietà per la Palestina. Come sta avvenendo in diverse città italiane, va in scena la protesta contro quello che i manifestanti, richiamando anche quanto dichiarato dalle istituzioni internazionali, definiscono un “genocidio”, vista la portata e l’intenzionalità della distruzione causata dall’esercito israeliano.

“Fermare il genocidio del popolo palestinese”

“Fermare il genocidio e fermare la macchina bellica che è quella che finanza il genocidio con le armi e i media” spiega Federico presente alla manifestazione. “Oggi in piazza qui a Cosenza ci tante anime a cominciare dai collettivi studenteschi che già nelle università hanno portato alla mobilitazioni lo scorso autunno. C’è USB come sindacato di base, l’associazione “La Base” che tiene insieme diverse realtà ma c’è anche la risposta della città con una partecipazione larga e spontanea. Siamo qui davanti la Prefettura che è un punto simbolico”.

“Gli ultimi 4 mesi hanno visto l’intensificarsi della violenza perpetrata da Israele in Palestina, che va avanti da 75 anni, con massacri della popolazione palestinese a Gaza, in Cisgiordania e in tutti i territori occupati illegalmente. I bombardamenti e le incursioni militari non hanno risparmiato, anzi hanno deliberatamente preso di mira, tutti gli obiettivi civili che solitamente sono tutelati anche in situazioni di guerra: sono stati colpiti ospedali, scuole, quartieri residenziali e tutte le strutture utilizzate come rifugio dalle persone in fuga. Le vittime del terrore israeliano sono ormai quasi 30mila, decine di migliaia le persone ferite, milioni quelle fuggite in cerca di riparo. Nella Striscia di Gaza non è rimasto nessun luogo sicuro; la popolazione è ridotta a facile bersaglio delle mire criminali del premier israeliano Netanyahu, che ha annunciato un imminente attacco contro la città di Rafah, dove hanno trovato rifugio almeno 1,5 milioni di persone”. ha evidenziato la Base con una nota

Cariche della polizia: Piantedosi lunedì incontra i leader sindacali

Intanto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha avuto una serie di contatti telefonici con i leader sindacali per fissare un incontro che si terrà nella giornata di lunedì, a quanto fa sapere il Viminale. Il tema sono gli scontri tra forze dell’ordine e manifestanti avvenuti in diverse occasioni. In particolare quanto accaduto a Pisa e Firenze.

Mattarella “manganelli contro i ragazzi sono un fallimento”

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto presente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento». Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa del Quirinale.