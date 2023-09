Cosenza, in piazza dei Bruzi la 7^ edizione della ‘Fitwalking for AIL’

COSENZA – Domani, domenica 24 settembre si svolgerà per la prima volta nella Città di Cosenza, Capitale del Volontariato, una camminata ludico-motoria non competitiva a carattere sportivo e socio-umanitario aperta a tutti, su un circuito di 3 Km, con partenza ed arrivo a P.zza dei Bruzi, percorrendo Viale Mancini, P.zza Bilotti e Corso Mazzini per giungere al traguardo.

La Fitwalking for AIL è una camminata solidale nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e che, alla sua settima edizione, continua a rappresentare un momento di solidarietà e sensibilizzazione sui temi legati alle patologie ematologiche. Un evento per camminare insieme #versonuovitraguardi e sostenere i progetti di Ricerca e assistenza ai pazienti ematologici.

Durante il percorso l’istruttore potrà far fare degli esercizi specifici di allenamento o dare indicazioni ai partecipanti circa le tecniche del passo della camminata.

Il ritrovo dei partecipanti sarà il punto strategico della Città: antistante il palazzo del Comune di Cosenza. Saranno allestiti gli stand delle associazioni che ci affiancheranno in questa giornata: AVIS, ADMO ed AIDO sensibilizzeranno i partecipanti sull’importanza della donazione di sangue e midollo. Alle 8.00 sarà infatti disponibile l’autoemoteca dell’AVIS che accoglierà i donatori. Dopo il completamento delle iscrizioni e la consegna del “kit-walker” (sacca, maglia, igienizzante, nocciole, barretta energetica e acqua), seguiranno i saluti istituzionali, dei rappresentanti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, del CSV, del Coni, del CIP Calabria e dei Presidenti delle Associazioni. La partenza è prevista per le ore 10,30.