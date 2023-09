Cosenza, in piazza Arenella la prima edizione di ‘Calabria Variopinta’: eventi, musica, food e birra

COSENZA – Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, in piazza Arenella, nel cuore del centro storico, si terrà la prima edizione di Calabria Variopinta, il festival itinerante delle birre artigianali calabresi. Tre giornate di eventi, musica, food con 5 birrifici selezionati tra le realtà più interessanti del territorio calabrese con varie tipologie di birre e diversi tipi di spillatura, per offrirvi una panoramica del meraviglioso mondo brassicolo calabrese.

Il nostro progetto nasce dalla forte radicazione con il territorio e le sue aziende e realtà produttive che si annidano in ogni comune della Calabria, cercando di collegarle in un unico e stabile percorso sensoriale.

“La nostra volontà – sottolineano gli organizzatori – è quella di portare centralità alla parte storica di Cosenza creando un percorso stabile e duraturo nel tempo che faccia da volano al turismo, incentrato alla valorizzazione del territorio ed alle sue innumerevoli eccellenze. Il turismo della birra è diventato parte integrante del turismo gastronomico. La scoperta delle produzioni brassicole locali costituisce sempre di più il motivo del viaggio. Le produzioni artigianali sono in netto aumento e sono sempre più apprezzate dal pubblico”.

Il numero di micro-birrifici è in crescita in tutto il mondo. L’Italia è oggi il quinto Paese per numero di birrifici esistenti, dopo Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera (The Brewers of Europe, 2017). Il numero di queste realtà imprenditoriali, in gran parte giovanili e ad alta intensità occupazionale, si è più che sestuplicato dal 2008 al 2018, passando da 113 a 987 a cui si aggiungono 225 brew pub. In Italia sono ormai quasi un migliaio i micro-birrifici e si contraddistinguono per il fascino del lavoro artigianale, della ricerca di ingredienti selezionati, delle pratiche manuali che mettono al centro la persona, offrendo al potenziale visitatore un’esperienza piacevole e particolare.

I beerlovers sono interessati a visitare i birrifici ed altre attrazioni collegate. Il turismo della birra rappresenta un’industria crescente nel mondo e vengono organizzati sempre di più viaggi a tema nei luoghi o nei paesi a forte tradizione brassicola.

PROGRAMMA

Venerdì – dalle 19

Opening: Twist Contest

LE RIVOLTELLE

Aftershow: Dr Huxley djset

Sabato – dalle 19

Opening: Gonzo and the Starvers

VILLA ZUK

Aftershow: Mujina Crew djset

Domenica – dalle 12

Pranzo Speciale cucinato e servito dai ragazzi dei “Maccabuoni”

Intrattenimento per bambini a cura di – Juna letture per ragazzi

Ferment-azioni a cura di Aghia Sophia Fest – Laboratorio filosofico per gente spudorata

Marley Session Open Mic

Dark Mountain Bros

Euthymia

Rioma djset

L’area food sarà in versione solidale, affidata all’associazione Terra di Piero, realtà che da anni supporta ed aiuta i bisognosi in più parti del mondo. Realizzando con le manine “speciali” dei ragazzi dei “Maccabbuoni” impasti tradizionali che verranno lavorati e serviti per la futura costruzione della “trattoria delle persone -Affavori’ ”

Sarà possibile acquistare il ticket all’ingresso per ricevere 2 token degustazioni. Ogni token vale una birra presso uno stand a scelta.