Cosenza in dissesto, deliberato Cosfel. Il sindaco: «faremo ripartire la macchina amministrativa»

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto in ordine al deliberato della Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno), che autorizza l’Amministrazione Comunale di Cosenza a procedere all’approvazione di un Piano di Rientro ventennale riguardante il disavanzo di bilancio riscontrato per gli anni 2020/2021.

“E’ utile ricordare – affermano il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca – che all’atto del nostro insediamento abbiamo dovuto procedere all’approvazione di più bilanci lasciati in sospeso dall’amministrazione uscente, oltre a dover riscontrare un disavanzo maturato nel post dissesto a cui oggi bisogna far fronte per azzerarlo.

A tal fine si è tentata la strada del Piano di Riequilibrio che la Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile in quanto il caso Cosenza, simile ad altre situazioni debitorie di altri Comuni, avendo un dissesto non ancora chiuso con un disavanzo non è supportato da una legislazione volta a dare soluzione al problema. A questo punto si è, pertanto, fatto ricorso alla Cosfel per un’autorizzazione preventiva all’uso dell’art. 268 del Tuel”.

“Una soluzione quest’ultima – concludono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – che, atteso il dissesto che va ancora quantificato e per il quale si renderà necessario accendere un mutuo, consente alla nostra Amministrazione Comunale di procedere speditamente ad avviare un programma serio e reale che farà ripartire la macchina amministrativa”.