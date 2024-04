COSENZA – Il Comune di Cosenza ha pubblicando un bando per la concessione dei due storici chioschi situati in Piazza XI Settembre lungo corso Mazzini e ricadenti tra gli immobili di propietà del Comune. Si tratta di una procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che mira alla valorizzazione dell’immobile e l’utilizzo del medesimo nel rispetto degli oneri e delle prescrizioni previste.

I due chioschi hanno struttura metallica prefabbricata a pianta poligonale e superficie coperta di 13 mq circa e possono essere dotati di linea di carico e scarico di acqua. La durata della concessione è di sei anni con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 6 (sei). Oltre al chiosco è possibile chiedere ulteriore concessione di suolo pubblico per l’area immediatamente circostante, con canone da calcolare ai sensi delle tariffe vigenti.

Come ha comunicato l’assessore Pina Incarnato il primo chiosco si trasformerà in “un incantevole negozio di fiori, aggiungendo colore e fragranza alle giornate dei nostri cittadini. Per quanto riguarda il secondo chiosco – ha scritto in un post su Facebook – vogliamo invitare tutti gli operatori economici a partecipare a un concorso di idee. Siamo alla ricerca di proposte innovative. Questo è il momento perfetto per dare il tuo contributo al tessuto urbano e culturale di Cosenza attraverso la cittadinanza attiva”. Qui il bando di gara.

CHIOSCO “A“: l’Amministrazione Comunale propone la valutazione di idee (concorso di idee) privilegiando quelle destinazioni d’uso che si caratterizzino come proposte imprenditoriali finalizzate alla valorizzazione del territorio. L’attribuzione ricadrà sulla proposta più innovativa e attrattiva. Non sono ammesse richieste di attività che riguardano preparazione e/o somministrazione di cibi, caffè, superalcolici o installazione di videogiochi o esposizione di pannelli pubblicitari luminosi e non. L’eventuale installazione o somministrazione a seguito dell’affidamento comporterà l’automatica rescissione del contratto di concessione con obbligo di restituzione del prefabbricato.

CHIOSCO “B”: l’Amministrazione Comunale propone la destinazione d’uso commerciale per esposizione e vendita di fiori e piante, con particolare cura nel confezionamento e nell’esposizione. L’esposizione e la vendita dovrà essere effettuata solo all’interno del chiosco e nel caso di esposizione esterna in assenza di autorizzazione si procederà alla rescissione del contratto).