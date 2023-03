Cosenza: in casa aveva cocaina, marijuana e hashish. Arrestato quarantenne

COSENZA – Dopo l’operazione anticipata ieri da Quicosenza, la Polizia di Stato, ha arrestato ieri un 40enne cosentino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, eseguita nel domicilio dell’uomo, sono stati sequestrati 83 grammi di cocaina, 29 di hashish e oltre un chilo e 200 grammi di marijuana. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento e per la pesatura della droga, e ancora denaro contante per un totale di 550 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Parte della droga, rinvenuta all’interno di un appartamento, non è sfuggita all’infallibile fiuto di Max, il cane poliziotto delle Unità Cinofile della Questura di Vibo Valentia, che ha segnalato la presenza della sostanza stupefacente all’interno di alcuni arredi presenti nel soggiorno e nella stanza da letto.

In considerazione della considerevole quantità e diversa tipologia di droga rinvenuta e gli elementi univoci e concordanti che facevano presumere l’attività di spaccio, quali possesso di bilancino, materiale per la pesatura e la somma di denaro contante in piccolo taglio, il quarantenne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere.