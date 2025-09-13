HomeArea Urbana

Cosenza, impossibile pagare la TARI. Il Comune interviene: «Bollettini pagabili da un mese»

Il settore tributi spiega le modalità operative e le tempistiche per regolarizzare il saldo senza alcuna sanzione e spesa aggiuntiva. La TARI 2025 "perfettamente pagabile"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – Il Comune di Cosenza interviene sulla questione, sollevata da alcuni cittadini, sull’impossibilità di pagare la TARI 2024. In particolare il settore tributi del comune di Cosenza ha spiegato che “l’impossibilità di procedere al pagamento della tari 2024 in modalità rateale è dovuto al cambio dell’iban della tesoreria della provincia di Cosenza” anomalia che, dicono dal Comune, è stata riscontrata dall’ente solo “nell’aprile scorso”.

“Il cambio dell’iban, infatti, è stato deciso attraverso una scelta univoca dell’amministrazione provinciale, cui spetta parte del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, intervenendo, però, in maniera unilaterale e senza alcuna preventiva comunicazione al comune di Cosenza. – illustrano dal Comune – Fatta questa doverosa premessa, per risolvere la problematica, su input dell’amministrazione di Cosenza e coerentemente al mandato di applicare una fiscalità dolce e sempre dalla parte del contribuente, gli uffici del Comune hanno tentato una soluzione utilizzando il sistema regionale che gestisce i pago PA che non comportasse disagi ai contribuenti (cambi bollette, ristampe, file ecc.) e che lasciasse aperti i vincoli di scadenza”.

Cosenza, impossibile pagare la TARI. Il Comune spiega ai cittadini come fare

“Tale soluzione in modo massivo non è stata, purtroppo, perseguibile. I bollettini, – precisa il Comune della città dei Bruzi – pertanto, sono da un mese pagabili previo aggancio al sistema regionale senza alcuna sanzione e spesa aggiuntiva e lo saranno fino al 30 novembre 2025. Ai fini di una rapida e tempestiva verifica dei QR Code dell’annualità 2024 e della loro pagabiltà è possibile, comunque, recarsi presso gli uffici del gestore della riscossione senza prenotazione palesando all’arrivo la motivazione “aggancio pago PA tari 2024”.

“La TARI 2025 – conclide il Comune bruzio – in consegna in questi giorni ai cittadini è, invece, perfettamente pagabile nelle scadenze previste e per i successivi due mesi dalla data dell’ultima scadenza utile”.

