Cosenza: impossibile pagare la TARI da mesi per un errore nell’IBAN. Cittadini esasperati «nessuno interviene»

COSENZA – A Cosenza alcuni cittadini tentano da mesi di pagare la TARI, ma senza successo. Sono numerosi e sempre più esasperati da una situazione che va avanti da febbraio e che, incredibilmente, non è ancora stata risolta. Il problema? Un IBAN errato della Provincia di Cosenza, indicato nel sistema come ente secondario in un pagamento multibeneficiario.

A confermare l’anomalia è stata la stessa Regione Calabria, tramite l’indirizzo mypay@regionecalabria.it, in risposta a una cittadina che ha più volte scritto e si è recata per ben cinque volte agli uffici comunali da marzo.

“La problematica risiede nell’IBAN dell’Ente secondario che non risulta valido. Si consiglia di contattare il Comune di Cosenza”, è stata la risposta ricevuta. Ma secondo quanto riferito il Comune, da parte sua, non ha fornito alcuna soluzione né aggiornamento.

Il timore è che, dopo mesi di silenzio istituzionale, i contribuenti vengano penalizzati dall’Agenzia delle Entrate, nonostante l’impossibilità oggettiva di adempiere al pagamento. Una situazione definita dai cittadini “ridicola e surreale”, che alimenta un crescente senso di sfiducia.” È davvero accettabile che ci vogliano più di sei mesi per aggiornare un IBAN?”. A Cosenza, a quanto pare, sì. E intanto la TARI resta da pagare ma impossibile da saldare.