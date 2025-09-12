HomeArea Urbana

Cosenza: impossibile pagare la TARI da mesi per un errore nell’IBAN. Cittadini esasperati «nessuno interviene»

Alcuni cittadini segnalano "da febbraio tentativi falliti di pagamento a causa di un IBAN errato della Provincia". Nessuna comunicazione ufficiale e dopo sei mesi, potrebbero arrivare le sanzioni

Riceviamo e pubblichiamo
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – A Cosenza alcuni cittadini tentano da mesi di pagare la TARI, ma senza successo. Sono numerosi e sempre più esasperati da una situazione che va avanti da febbraio e che, incredibilmente, non è ancora stata risolta. Il problema? Un IBAN errato della Provincia di Cosenza, indicato nel sistema come ente secondario in un pagamento multibeneficiario.

A confermare l’anomalia è stata la stessa Regione Calabria, tramite l’indirizzo mypay@regionecalabria.it, in risposta a una cittadina che ha più volte scritto e si è recata per ben cinque volte agli uffici comunali da marzo.

“La problematica risiede nell’IBAN dell’Ente secondario che non risulta valido. Si consiglia di contattare il Comune di Cosenza”, è stata la risposta ricevuta. Ma secondo quanto riferito il Comune, da parte sua, non ha fornito alcuna soluzione né aggiornamento.

Il timore è che, dopo mesi di silenzio istituzionale, i contribuenti vengano penalizzati dall’Agenzia delle Entrate, nonostante l’impossibilità oggettiva di adempiere al pagamento. Una situazione definita dai cittadini “ridicola e surreale”, che alimenta un crescente senso di sfiducia.” È davvero accettabile che ci vogliano più di sei mesi per aggiornare un IBAN?”. A Cosenza, a quanto pare, sì. E intanto la TARI resta da pagare ma impossibile da saldare.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Alta Velocità Sa-Rc: confronto al Ministero dei Trasporti sulla nuova Galleria Santomarco

Tirreno
ROMA – Si è svolta oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), una riunione tecnica dedicata alle opere di...
latte materno ospedale cosenza gocce mamma

Cosenza, un dono che nutre la vita: 19 litri di latte materno per i...

Area Urbana
COSENZA - Un giorno speciale alla Banca del Latte, un dono carico d’amore e speranza. Una mamma ha scelto di donare ben 19 litri...
Cosenza giornalisti tifosi

Cosenza Calcio, la protesta “silenziosa” dei giornalisti contro la società. Oggi incontro con il...

Sport
COSENZA - Una rappresentanza del Club cronisti calabresi "Antonino Catera" è stata ricevuta dal Sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Nell'incontro, che si è tenuto...
canossiane istituto liceo cosenza

Stop all’uso dell’immobile delle Canossiane per il Telesio. Appello del Comitato Piazza Spirito Santo...

Area Urbana
COSENZA - In piena emergenza Covid vi fu l’occupazione da parte degli studenti: parliamo dell’ex convento delle suore Canossiane convertito a plesso del Liceo...

Senza tifosi del Catania e del Cosenza in protesta. Ma arriva ancora l’ordinanza: chiuso...

Area Urbana
COSENZA - Quelli del Catania non potranno assistere alla gara per il divieto alla trasferta. I tifosi del Cosenza, i gruppi organizzati delle due...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37321Area Urbana22421Provincia19886Italia8029Sport3869Tirreno2948Università1463
-->
Riceviamo e pubblichiamo
Altri Articoli di Riceviamo e pubblichiamo

Leggi ancora

consigliere mendicino luciano luciani Prefettura-di-Cosenza
Provincia

“Ostacolato nello svolgimento del mio ruolo”: consigliere comunale di Mendicino scrive...

MENDICINO (CS) – Un grido d’allarme quello del consigliere comunale di Mendicino, Luciano Luciani, che ha indirizzato una lunga e dettagliata lettera al Prefetto...
Provincia

Polemica sull’Ipsia di Bocchigliero, interviene il sindaco Benevento «la storia non...

BOCCHIGLIERO (CS) - «I social sono una bella scoperta. Hanno rivoluzionato il modo di comunicare e hanno dato a tutti la possibilità di esprimere...
Provincia

Code estenuanti sulla Statale 107 tra Spezzano e Camigliatello, automobilisti infuriati:...

SPEZZANO SILA (CS) - L'estate non è ancora finita e quella di oggi, è già una giornata da dimenticare per gli automobilisti in transito...
randagi donnici inferiore
Area Urbana

Randagismo a Donnici Inferiore, branco segnalato a Cozzo Presta: «timore per...

COSENZA - La segnalazione è arrivata alla nostra redazione da Francesco, residente a Donnici Inferiore, frazione collinare del comune di Cosenza, per denunciare una...
Area Urbana

Cosenza, piazza Cundari invasa dai rifiuti: da giorni i carrellati non...

COSENZA - Da venerdì scorso, in piazza Cundari nell'area di via Popilia, i carrellati per la raccolta dei rifiuti non vengono svuotati, mentre in...
Donatella Di Cesare - marilina intrieri
Calabria

Candidatura M5S riapre la ferita Moro. PD non può tacere: memoria...

ROMA - "La candidatura di Donatella Di Cesare al fianco di Pasquale Tridico, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, apre in Calabria una frattura politica...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA