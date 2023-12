Cosenza, imbrattata un’altra stele dedicata ai cosentini caduti in Guerra. Antoniozzi «atto di inciviltà» – FOTO

COSENZA – Da anni l’area tra piazza 25 Luglio e piazza Scanderbeg, in pieno centro a Cosenza, vive nel degrado. In particolare, la villetta dove è presente il monumento con le stele in ricordo delle vittime cosentine della Guerra Mondiale. Il 30 agosto la zona era stata transennata a seguito della caduta, da una delle 4 stele , di alcuni pezzi di marmo, che sono finiti per terra frantumandosi. Sporcizia ovunque, incuria e adesso anche atti vandalici e scritte sui monumenti. A fine settembre una delle 4 stele di marmo, con i nomi dei caduti, era stata imbrattata con una scritta fatta con una bomboletta spry. Oggi è toccata ad un’altra stele fare la stessa fine.

Antoniozzi “ennesimo atto di inciviltà”

«Devo registrare con sommo dispiacere l’ennesimo atto di inciviltà contro il monumento eretto in piazza Scanderbeg. Scritte di ogni genere che richiamano a collettivi di sinistra hanno deturpato la stele eretta tanti anni fa grazie ai sacrifici di un militante della destra, Luigi Aquino. La stessa cosa è accaduta più volte per il luogo che ricorda le foibe. I simboli non si toccano e chi lo fa dimostra semplicemente di non avere rispetto per le persone». Così in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Domani le scritte saranno rimosse”

«Ringrazio il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, – ha aggiunto Antoniozzi – che, da me sollecitato, ha assicurato che domani invierà gli operai a rimuovere le assurde scritte contro il monumento che onora i caduti della Grande Guerra e che, peraltro, fu voluto da Giacomo Mancini su sollecitazione di Luigi Aquino, un patriota cosentino generoso e attaccato all’idea della Nazione. Il sindaco era già intervenuto prontamente per ripulire le scritte contro le foibe ma nulla può contro gli incivili – ha concluso.