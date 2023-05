Cosenza, il tema dell’abitare in agenda urbana per «controllare e bloccare i prezzi»

COSENZA – L’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, ha partecipato questa mattina presso la sede della Cgil all’assemblea degli inquilini Sunia e Uniat, alla presenza della segretaria responsabile Sunia del comparto CGIL, Teresa Aiello e della segretaria regionale Uniat, Gaetana Pesce. Nel corso dell’incontro l’assessore Incarnato ha discusso le questioni relative alle politiche abitative ed alla rivalutazione delle periferie cittadine, già oggetto di importanti azioni di valorizzazione fortemente volute ed impostate dal sindaco Franz Caruso. Particolare importanza riveste il confronto posto in essere sul rinnovo dell’accordo territoriale per la città che, nelle prossime settimane, sarà presentato al sindaco Franz Caruso per le decisioni di merito e la sottoscrizione.

“Poniamo grande attenzione – ha affermato l’assessore Pina Incarnato – all’accesso ad un abitare sostenibile, che riteniamo un diritto da dover assicurare a tutti, anche a contrasto delle disuguaglianze ed a supporto a processi di crescita individuale. In questo contesto occupa un posto di primo piano la difficoltà di tantissimi cittadini, non solo soggetti fragili e con disagio economico, a reperire alloggi in fitto a prezzi calmierati. E’ dunque impellente intervenire sul mercato della locazione nell’intero territorio cittadino, per controllare e bloccare i prezzi attraverso un’iniziativa decisa e determinata, capace di utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla normativa vigente.

In questo contesto pensiamo di usufruire del “contratto a canone concordato” promuovendo l’incontro tra locatore e inquilino e ponendoci come garante di fiducia dell’uno e dell’altro. Il contratto a canone concordato, infatti, è uno strumento attraverso il quale il locatario abbassa i prezzi di fitto in virtù degli sconti che potrà ottenere su cedolare secca. Ossia la possibilità data all’inquilino di pagare un fitto socialmente conveniente viene ripagata al locatario attraverso benefici fiscali riconosciuti dallo Stato. E’ questa una strada percorribile, seppur non rappresenti la panacea di tutti i mali, per porre rimedio all’emergenza abitativa che si vive anche nella nostra città”.

“Nell’agenda politica del sindaco Franz Caruso – conclude l’assessore all’urbanistica – il tema dell’abitare è presente, riconoscendolo centrale per le famiglie. Noi, infatti, non guardiamo soltanto alla casa, ma anche all’ambiente in cui vivere, agli spazi comuni, ai servizi, alle attrezzature, per dare risposte adeguate in funzione dei diversi bisogni. Prova ne è il nostro progetto per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica a via Popilia, via Saverio Albo e via degli Stadi per 15 milioni di euro. Un programma di eccellenza per la ristrutturazione sostenibile del nostro patrimonio immobiliare residenziale pubblico portato avanti con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, i livelli di qualità ambientali, nonché la condizione sociale dei residenti, atteso dai cosentini da oltre 50 anni”.