Cosenza, il teatro Rendano sarà dichiarato ‘monumento nazionale’. Loizzo “grande lavoro della Lega”

COSENZA – “Felice che grazie al lavoro della Lega in Commissione Cultura, scuola e istruzione, il Rendano di Cosenza, insieme ad altri teatri italiani, potrà essere finalmente dichiarato monumento nazionale“. Lo dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo, componente della commissione Cultura.

“Il giusto riconoscimento ad un importantissimo presidio di arte, storia e cultura sul nostro territorio – aggiunge Loizzo – che nel corso degli anni ha saputo dare forte impulso alla crescita e alla valorizzazione delle tradizioni artistiche e musicali della nostra regione. Questo risultato prestigioso che rivendichiamo con grande orgoglio è una vittoria per la Calabria e rappresenta un passo significativo per preservare valori e identità del nostro territorio”.