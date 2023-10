Cosenza, il sindaco incontra il nuovo questore: «insieme contro criminalità e inciviltà»

COSENZA – L’incontro tra il sindaco Franz Caruso ed il nuovo questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, svoltosi ieri sera nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, ha fatto registrare una importante condivisione d’intenti ed un’affinità di idee che rappresentano basi solide su cui portare avanti un lavoro ed un impegno determinato e sinergico a favore della collettività. Per entrambi “un solo uomo non cambia il mondo, ma un piccolo gruppo di uomini ci può provare con successo”.

Da qui la necessità di proseguire nel rapporto istituzionale forte e sinergico tra le istituzioni civili, militari e religiose che si è instaurato in città, grazie all’azione di coordinamento e stimolo posta in essere dal Prefetto Vittoria Ciaramella, e che sin dal suo insediamento il sindaco Franz Caruso ha colto ed apprezzato” rappresentando – ha detto il primo cittadino di Cosenza – nelle mille difficoltà che si riscontrano nell’Ente che ho l’onere e l’onore di guidare, il momento più bello e prestigioso per la città. La comunità, infatti, percepisce lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue in un’attività diuturna che viene portata avanti, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per il bene pubblico in una lotta condivisa contro ogni forma di criminalità ed illegalità“.

Il sindaco Franz Caruso ha quindi illustrato, seppur in estrema sintesi, le ombre che insistono ancora sulla città per la presenza di sacche di illegalità e criminalità che non possono essere taciute, unitamente a comportamenti di inciviltà diffusi, ma anche le luci che si stanno accendendo per proiettare Cosenza verso una rinascita sociale, culturale ed economica di straordinaria portata. Tra gli esempi dati, quello più significativo, è certamente la programmazione portata avanti per il recupero e la rivitalizzazione del Centro Storico a cui sono destinate risorse finanziarie importanti pari a oltre 90 milioni di euro tra Agenda Urbana, Cis e contratti di quartiere.

Il neo Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ha rilanciato sui temi delle sinergie istituzionali, convenendo che “l’alleanza tra le Istituzioni è fondamentale per il contrasto a comportamenti deviati e per offrire maggiore sicurezza alla cittadinanza”.

“E’ un dato di fatto – ha affermato il questore Cannizzaro – ed un esempio positivo che mi porto dietro con successo da Prato dove questa sinergia è stata applicata. Sarò, pertanto, uno di voi in questo rapporto stretto e sinergico di collaborazione continua e determinata per garantire una legalità diffusa e sicurezza ai cittadini. Conosco bene la realtà calabrese, meno quella cosentina che, però, ho già cominciato ad osservare riscontrando, per esempio, che Corso Mazzini, isola pedonale molto attraente, è vissuta in maniera intensa“.

“A Cosenza – ha concluso il Questore Giuseppe Cannizzaro – per come ho sempre fatto porterò avanti un impegno complessivo volto a garantire sicurezza ai cittadini ed una diffusa legalità, puntando sulla prevenzione e sul controllo del territorio. Lavoreremo insieme, tutte le Istituzioni, dunque, e certamente sapremo dare risposte adeguate contro ogni forma di criminalità”.

Il Questore Giuseppe Cannizzaro, prima di salutare il sindaco Franz Caruso che gli ha donato un piccolo sigillo emblema del Comune di Cosenza, ha apposto la sua firma sul libro d’oro della città.