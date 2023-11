Cosenza: il sindaco incontra i cittadini di via Pomponio Leto «comunità che ama la città»

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso ha incontrato i cittadini del quartiere di via Pomponio Leto, che affaccia sulla centralissima Piazza Europa, per rendersi conto della situazione in cui versa l’area. Un incontro sollecitato dagli stessi cittadini, i quali hanno indicato al sindaco una serie di interventi da realizzare per renderlo nuovamente vivibile, accogliente e dignitoso. Un incontro durante il quale sono emersi numerosi spunti per quanto riguarda le azioni da intraprendere.

“Ho trovato una comunità che tiene al proprio quartiere – ha dichiarato Caruso. – Da privati hanno investito per realizzare interventi di riqualificazione urbana. Mi hanno illustrato i problemi che vivono, alcuni risolvibili, altri per i quali è necessaria una programmazione. Ma sono contento di aver trovato una comunità che ama la propria città”.