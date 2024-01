Cosenza, il sindaco incontra Gagliardi: «Italia Viva apprezza l’operato dell’amministrazione»

Piero Ugo Gagliardi, presidente cittadino di Italia Viva, nel corso dell’incontro avuto ieri con il sindaco Franz Caruso a Palazzo dei Bruzi. In un lungo colloquio il sindaco Caruso ed il presidente Gagliardi, hanno affrontato e discusso diversi temi, tra cui il rilancio dell’Ente, attraverso il Piano assunzionale del Comune di Cosenza, che sarà portato avanti e che è stato presentato proprio ieri mattina nell’ambito di un’apposita conferenza stampa. COSENZA – “Italia Viva sostiene convintamente l’azione politico/amministrativa portata avanti dall’Amministrazione Comunale di Palazzo dei Bruzi, guidata con lungimiranza dal sindaco Franz Caruso”. E’ quanto ha affermatonel corso dell’incontro avuto ieri con il sindaco Franz Caruso a Palazzo dei Bruzi. In un lungo colloquio il sindaco Caruso ed il presidente Gagliardi, hanno affrontato e discusso diversi temi, tra cui il rilancio dell’Ente, attraverso il, che sarà portato avanti e che è stato presentato proprio ieri mattina nell’ambito di un’apposita conferenza stampa.

“Ho molto apprezzato – ha detto il presidente cittadino di Italia Viva – l’opera di risanamento che state mettendo in campo in silenzio e con grande determinazione e che, con la deliberazione della Cosfel, sta già producendo ottimi risultati per il rilancio di Cosenza. In questo contesto il mio plauso è forte e sentito”. In particolare il presidente Gagliardi ha, poi, posto l’accento sulla problematica inerente l’alta velocità in Calabria, concordando con il sindaco Franz Caruso sulla necessità di realizzarla, ma evidenziando la problematica relativa ad una necessaria riorganizzazione del sistema trasportistico locale.

“Stiamo togliendo la città dalle secche in cui l’abbiamo trovata – ha sostenuto il sindaco Franz Caruso che ha proseguito: ” L’azione portata avanti è stata difficile, spesso incompresa dai cittadini che dopo anni volevano un cambio di passo immediatamente visibile. In realtà le procedure burocratico/amministrative sono sempre complesse e le questioni riscontrate erano, spesso, in uno stato di grande emergenza. Ma oggi, possiamo dire, anche con un pizzico di soddisfazione che abbiamo intrapreso la strada del risanamento anche della macchina amministrativa comunale per renderla più funzionale ed in grado di muoversi celermente con noi e con chi verrà dopo di noi. Detto ciò, per quanto attiene la problematica del trasporto locale, non v’è dubbio che bisogna proiettarci verso una riorganizzazione del sistema trasportistico sollecitando anche l’offerta privata. Certo la cancellazione della metropolitana leggera, rappresenta un danno notevole per la città e la sua vasta area urbana anche perché ad oggi non abbiamo un’alternativa propostaci dalla Regione Calabria. Per quanto ci riguarda, però, stiamo già lavorando in prospettiva, mettendo in campo alcune ipotesi tra cui un progetto di mobilità su gomma in alternativa alla metropolitana leggera o il ripristino della linea ferroviaria esistente, riconnettendo i binari di FDC e di ferrovie dello Stato. Su queste proposte apriremo il confronto a cui sarà chiamata anche Italia Viva”.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, ringraziato il presidente cittadino Piero Ugo Gagliardi con il quale e attraverso il quale sarà possibile potenziare il rapporto con Italia Viva a beneficio della collettività.