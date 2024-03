Cosenza: il sindaco inaugura la Fiera di San Giuseppe «un patrimonio per la nostra città»

COSENZA – Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso questa mattina, ha inaugurato insieme all’amministrazione comunale e ai sindaci di Amantea, Vincenzo Pellegrino, e di Civita, Alessandro Tocci ha voluto aprire ufficialmente i battenti del tradizionale appuntamento della città, con una passeggiata tra gli espositori. “E’ patrimonio di un vasto territorio che va oltre i confini regionali. La partecipazione di tanti espositori che arrivano da tutta Italia ci dice quanto è importante questo appuntamento”.

“Siamo veramente contenti di poter celebrare un momento, come ogni anno, particolare per la nostra città. La fiera – ha detto Caruso – non è solo esposizione, commercio ma è storia tradizione cultura, laica e religiosa che affonda le sue radici nel lontano 1234 quando Federico II di Svevia la istituì”. Il sindaco di Cosenza, in questa occasione ha voluto riproporre e rafforzare il legame e il rapporto di gemellaggio tra la Fiera di San Giuseppe e la la Fiera di Ognissanti di Amantea che risale al 2011 mentre il sindaco di Civita, ha portato all’evento fieristico la comunità arbereshe con i suoi costumi tipici. Un territorio, quello cosentino, che si apre e va oltre i confini stessi dell’area urbana.