Cosenza, il sindaco consegna doni natalizi ai piccoli pazienti dell’Annunziata

COSENZA – “Com’è ormai tradizione per me ho fatto visita, nei reparti di Pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale dell’Annunziata, ai piccoli pazienti che anche nel periodo natalizio sono costretti a restare nei luoghi di degenza”. Così scrive il sindaco Franz Caruso in un post su facebook, dove mostra le foto della visita fatta oggi ai bimbi ricoverati all’interno del nosocomio cosentino.

È sempre un tuffo al cuore, ma ho ritenuto importante regalare loro un piccolo sorriso consegnandogli personalmente i doni gentilmente offerti dalla Ca.Re, consociata del gruppo Prenatal e dall’azienda Toys Center, che ci hanno affiancato in questa gara di solidarietà. Un gesto semplice, per me importante e denso di emozioni indescrivibili. Idealmente – prosegue Caruso – li ho abbracciati tutti, augurando loro di poter fare presto ritorno a casa ed ai genitori di andare avanti con forza e speranza.

Tornerò all’Annunziata anche domani, alle 11, con l’assessore Francesco De Cicco, per far visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Con noi porteremo i Supereroi dei fumetti, dei cartoni animati e del cinema. Gli stessi Supereroi che nel pomeriggio di domani, alle ore 16,30, si caleranno, in Piazza dei Bruzi, dal tetto del nostro Palazzo di città. A quest’ultimo appuntamento invito tutti i bambini della città che vorranno vivere un momento di alto e straordinario spettacolo.

L’ iniziativa – conclude il sindaco di Cosenza – è il frutto della sinergia tra la nostra Amministrazione comunale, il Comitato spontaneo degli Operatori economici di Cosenza e alcune importanti associazioni di volontariato della città”.