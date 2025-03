Cosenza, Il sindaco Caruso plaude al lavoro svolto dagli uffici per le relazioni con il pubblico (Urp)

- Advertisement -

COSENZA – “Quando i cittadini esprimono apprezzamento per l’operato dei dipendenti comunali, la soddisfazione di chi, da Sindaco, guida il Comune, è grande e riempie di soddisfazione, perché significa che chi ha bene operato si sente effettivamente parte di un unico progetto e di un’unica squadra ed è in questa direzione che tutti coloro che lavorano in Comune devono indirizzare le loro attività ed il loro impegno”. Lo afferma il Sindaco Franz Caruso nell’esprimere soddisfazione per le esternazioni positive ricevute da alcuni cittadini che si sono congratulati con lui per l’ascolto che hanno ricevuto negli uffici dell’URP di Palazzo dei Bruzi in quest’ultimo periodo.

“Non è la prima volta che mi sento di elogiare l’operato degli uffici comunali. Oggi è toccato all’Urp, ma in passato sono state diverse le occasioni nelle quali ho espresso gratitudine e riconoscenza per il lavoro quotidiano portato avanti con non pochi sacrifici dai nostri uffici. È significativo che mentre in passato i dipendenti comunali erano oggetto di critiche da parte dei cittadini, oggi finalmente ricevo espressioni, sia direttamente, sia attraverso messaggi indirizzati via mail, che mettono in luce la sensibilità e la competenza dei nostri impiegati. Tutto questo, naturalmente, non può che farmi piacere, perché è un segno tangibile della collaborazione che si è instaurata tra Amministrazione e personale comunale“.

“Da quando mi sono insediato – ha sottolineato Franz Caruso – stiamo cercando di dare dignità a questa istituzione che è quella più importante della città, perché è la casa dei cittadini. Tutti devono sentirsi orgogliosi di rappresentare il Comune che è l’ente di prossimità dei cittadini. Chi viene nel palazzo di città deve avere di fronte persone disponibili e che lavorano nell’interesse della città, così come sta accadendo all’URP. Pur nella consapevolezza delle carenze di organico che continuano ad attanagliare il nostro Ente, anche per il continuo collocamento in quiescenza del personale più anziano, è necessario venire al lavoro motivati per il piacere di rendersi utili nell’interesse della città”.

“Ecco perché, prendendo spunto dall’apprezzamento espresso nei confronti dell’URP, rinnovo a tutti i dipendenti la richiesta di collaborazione e condivisione perché svolgano il lavoro con dignità e con lo spirito di accoglienza che è necessario. Abbiamo a questo scopo – ha detto ancora il Sindaco Franz Caruso – riorganizzato l’Ufficio relazioni con il pubblico, al fine di innovare l’offerta informativa tra gli uffici e il cittadino. Un lavoro gravoso quello dei dipendenti comunali, ma proprio per questo ancora più prezioso. Un lavoro che richiede dedizione ed impegno e grande capacità di ascolto, caratteristiche – ha concluso Franz Caruso – che consentono di dare dell’Amministrazione comunale un’immagine di efficienza e credibilità”.