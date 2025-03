Cosenza, il “Senza Limiti Festival” si racconta ai microfoni di Radio RLB

- Advertisement -

COSENZA – L’associazione 3×21 I Sogni di Saveria è stata ospite questa mattina di Radio RLB all’interno del programma condotto da Francesca Ramunno, amica e sostenitrice costante dell’associazione. Durante la trasmissione, è stata presentata ufficialmente la prima edizione del Senza Limiti Festival, un evento che punta a promuovere la cultura dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità. Durante l’intervista, i rappresentanti dell’associazione hanno raccontato il significato di questa manifestazione, che non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio spazio di confronto, crescita e sensibilizzazione. Il Senza Limiti Festival, in programma dal 27 al 29 marzo, si propone di abbattere pregiudizi e barriere, promuovendo una cultura del rispetto reciproco attraverso incontri, spettacoli e testimonianze.

Il programma del festival

27 marzo – “Arte senza Barriere. Esposizione di pittura e fotografica di talenti unici” Il festival prenderà il via giovedì 27 marzo con l’inaugurazione della mostra fotografica e pittorica “Arte senza Barriere”, allestita presso gli Spazi Espositivi Ex MAM su Corso Telesio. L’esposizione, visitabile a partire dalle 17:30, raccoglie opere che raccontano il tema dell’inclusione attraverso lo sguardo di artisti con e senza disabilità. Un’occasione per riflettere su come l’arte possa essere un ponte tra le persone, capace di superare ogni ostacolo e di dare voce a chi spesso non viene ascoltato.

28 marzo – Convegno medico “Innovazione e inclusione”

Venerdì 28 marzo sarà invece dedicato all’approfondimento scientifico con il convegno “Innovazione e inclusione: progressi medico-scientifici per la sindrome di Down”, in programma alle 17:00 presso il Salone degli Specchi.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore medico che illustreranno le più recenti ricerche e innovazioni nel campo della sindrome di Down, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire informazioni utili a famiglie e operatori del settore. In particolare, i relatori si soffermeranno sui più recenti progressi emersi durante l’ultimo convegno mondiale sulla sindrome di Down, tenutosi a Roma nel giugno 2024, offrendo un aggiornamento su studi scientifici, terapie e prospettive future per migliorare la qualità della vita delle persone con trisomia 21.

29 marzo – Tavola rotonda e partita di calcio

La giornata conclusiva di sabato 29 marzo si aprirà con una tavola rotonda in cui prenderanno parte gli stessi medici del convegno del giorno precedente, rispondendo alle domande del pubblico e approfondendo ulteriormente i temi trattati. L’incontro sarà arricchito da testimonianze di vita, offrendo un’occasione di confronto diretto e autentico. Nel pomeriggio, il festival si chiuderà all’insegna dello sport con una partita di calcio che coinvolgerà giocatori con e senza disabilità, unendo simbolicamente sul campo i valori di squadra, rispetto e inclusione. Il Senza Limiti Festival si prospetta come un evento fondamentale per la città di Cosenza, un’occasione per riflettere e agire concretamente per una società più equa, in cui ogni persona possa esprimere il proprio valore senza limiti.