Cosenza, il presidente di Confidi Calabria Nigro a processo per bancarotta e peculato

COSENZA – Il presidente di Confidi Calabria Pasquale Nigro è stato rinviato a giudizio con le accuse di bancarotta fraudolenta, reati fiscali e peculato. Il Gip di Cosenza ha disposto che il processo si celebri davanti al Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, con la prima udienza fissata al 25 novembre 2025. L’attuale presidente di Confidi Calabria, difeso dagli avvocati Amelia Ferrari ed Eugenio Naccarato, è accusato anche nella qualità di amministratore di una società poi fallita.

A darne notizia è l’avvocato Vincenzo Adamo, difensore dei soci della Good food srl che nel 2021 avevano denunciato Nigro per mancanza di documenti contabili. In seguito, sempre secondo l’accusa, sarebbero stati forniti dall’imputato documenti contabili falsi. L’ammontare della massa passiva riscontrata dal curatore fallimentare è di oltre 700.000 euro. Inoltre Nigro è accusato di elusione fiscale e di peculato in danno del proprio Confidi dal quale, secondo l’accusa, avrebbe prelevato circa 500.000 euro.