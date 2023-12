Cosenza, il Pd pronto a sfiduciare il segretario Vittorio Pecoraro

COSENZA – La notizia era nell’aria e nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta. Dopo i voti in assemblea, la maggioranza dei democrat ha deciso di sfiduciare il segretario del Pd cosentino, Vittorio Pecoraro, dopo le recenti elezioni provinciali e la lacerazione interna nel partito di Cosenza. Secondo quanto emerso infatti, ora ci sarebbero i numeri per chiedere a Pecoraro di fare un passo indietro. Inoltre i rappresentanti cosentini del Pd hanno chiesto alla presidente della federazione provinciale di Cosenza, Maria Locanto di convocare l’assemblea per i primi giorni di gennaio. I numeri sarebbero chiari: con 33 firme, oltre il 60%, viene raggiunto il numero formale per chiedere le dimissioni di Pecoraro.

