Cosenza, il live di Lazza e la polemica sul divieto pedonale: «5 mila persone e lavori in corso»

COSENZA – “Ringrazieremo a vita questa splendida amministrazione per avere previsto i lavori durante le manifestazioni al centro storico… questa sera con oltre 5mila presenze per il concerto di Lazza, a soli 100 metri da noi, al Caffè Telesio hanno pensato – causa lavori – di inserire il divieto di passaggio anche pedonale… menti pensanti uniche!”. È quanto ha scritto via social il titolare del noto e storico locale del centro di Cosenza ieri sera a margine del live del noto cantente.

Un post ironico che punta il dito sulla gestione dei lavori pubblici che si stanno svolgendo nel corso degli eventi cittadini in programma. Ad essere contestata da parte dell’imprenditore è la scelta dell’amministrazionbe bruzia di mantenere il divieto di accesso, anche pedonale, ad una delle strade principali di Cosenza, a pochi passi dalla zona del concerto, anche nelle ore di maggiore affluenza per via dell’evento musicale. Transenne e lavori in corso hanno lasciato interdetta tutta l’area con un impatto negativo e diretto sulle attività che operano proprio in quella zona.

Diversi i messaggi arrivati sotto al post con commenti e critiche rivolti alla scelta effettuata dall’amministrazione comunale di tenere la strada interdetta al pubblico. Tra queste anche richieste di maggiore attenzione alla città, sia per non penalizzare chi lavora, soprattutto nelle serate di grandi presenze come quella di ieri sera, che di chi si occupa della logistica e dell’organizzazione dei grandi eventi.