Cosenza, il Liceo Telesio partner dell’Unical nell’alleanza Eupeace

COSENZA – Il liceo classico “Bernardino Telesio” di Cosenza partner dell’Unical in un ambizioso progetto Europeo che mira a cambiare il panorama dell’istruzione e della cultura favorendo una cooperazione transnazionale ambiziosa tra reti di università e di istituti di istruzione superiore in Europa. Già nel 2017 il Consiglio europeo aveva invitato gli Stati membri dell’UE, il Consiglio e la Commissione a rafforzare i partenariati strategici tra gli istituti di istruzione superiore e incoraggiare la nascita entro il 2024 di alleanze transnazionali che aprano la strada verso le università del futuro, promuovendo i valori e l’identità europei e rivoluzionando la qualità e la competitività dell’istruzione superiore europea.

“Siamo felici di far parte di questa visione ambiziosa di uno Spazio europeo dell’istruzione e della ricerca innovativi, competitivi ed attraenti, da costruire in piena sinergia con lo Spazio europeo dell’istruzione superiore, di cui si vuole rafforzare la dimensione dell’eccellenza, della ricerca e dell’innovazione, nel rispetto della parità di genere, dell’inclusività ed equità”. Così il Dirigente del Liceo Telesio di Cosenza, Antonio Iaconianni nel complimentarsi con l’ateneo di Arcavacata per essere entrato nell’eccellenza dei programmi di cooperazione internazionale con l’alleanza EuPeace cui andranno 14,4 milioni di euro e per far parte quindi del gotha delle 21 università italiane selezionate accanto ad atenei di prestigio come il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore S. Anna e la Normale di Pisa.

“La nostra Università- ha affermato ancora Iaconianni- è stata scelta ed inserita nel progetto Erasmus+ 2023, un’alleanza strategica per lo sviluppo delle politiche di internazionalizzazione, e i docenti del nostro Liceo, partner locale scelto, potranno vivere un’esperienza formativa di grande qualità! Si proporrà loro la possibilità di sperimentare la mobilità a tutti i livelli e di sperimentare un approccio basato sulle sfide, grazie al quale i nostri studenti e quelli del nostro ateneo, possano cooperare in team interdisciplinari per affrontare i maggiori problemi che l’Europa deve oggi affrontare:”

Si andranno dunque a rinsaldare i legami tra l’università e il sistema educativo locale, legami che per quanto riguarda il Telesio sono da sempre forti e proficui, si pensi ai diversi progetti PCTO o al PNRR progetto OrSI (Orientamento sostenibile ed inclusivo) ed oggi questo laboratorio di crescita con un impatto significativo nello sviluppo dei territori e dei soggetti coinvolti, fondato sui valori di pace, giustizia e inclusione.