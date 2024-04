Cosenza, il liceo Telesio apre le porte alla Corte dei Conti: dialogo su denaro e legalità

COSENZA – Incontri, laboratori, programmi di educazione economica e di promozione della legalità, della convivenza civile e della corresponsabilità. Approfondimenti sulla Carta costituzionale, sul rispetto delle regole e del dialogo tra le culture. Una collaborazione quella tra Corte dei Conti e mondo della scuola che va avanti già da tempo e che vedrà l’11 aprile alle ore 10:00 il Liceo Telesio aprire le porte dell’Auditorium Guarasci ad un incontro rivolto a studentesse e studenti degli Istituti scolastici di istruzione superiore di Cosenza che hanno inteso aderire all’iniziativa. Organizzazione curata dal Sostituto Procuratore generale della Corte dei Conti Gianpiero Madeo, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza diretto dalla Dirigente Loredana Giannicola, obiettivo sensibilizzare gli studenti verso una tematica complessa ed attuale.

Presenti all’incontro il Procuratore regionale della Corte dei Conti Romeo Ermenegildo Palma, i Sostituti Procuratori generali della Corte dei Conti Maria Gabriella Dodaro e Gianpiero Madeo, e ancora il colonnello Giuseppe dell’Anna Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza e il Tenente Pasquale Attruia, Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Guardia di Finanza di Sibari. “Legalità e rispetto delle regole”. Diritto dei cittadini ad un uso corretto del denaro della collettività: come opera la Corte dei Conti; questo il titolo emblematico ed esplicativo dell’incontro volto proprio a far conoscere la funzione di garanzia della Corte dei Conti nel sistema delle istituzioni del nostro Paese e ad avvicinare i giovani alla magistratura contabile.

“Formare giovani generazioni consapevoli, attente, partecipi alla gestione della cosa pubblica è per noi importante, lo è per la scuola in genere, a conferma di ciò lo spazio curriculare che da anni si dedica all’insegnamento dell’educazione civica piuttosto che all’orientamento in uscita e alla promozione di confronti cruciali come questo.” Così il Dirigente del Liceo Telesio di Cosenza, Domenico De Luca che porterà i saluti introduttivi all’incontro di giovedì prossimo, seguiti da quelli di Loredana Giannicola, Dirigente APT Cosenza.