Cosenza, il liceo ‘Fermi’ scrive alla Provincia: «alta preoccupazione per i tagli alla scuola»

COSENZA – In queste ore il piano di dimensionamento scolastico attuato nella legge di bilancio varata dal Governo ha sollevato diverse polemiche da sindaci e scuole del territorio. Il Liceo Scientifico “E. Fermi” ha voluto portare all’attenzione la spinosa questione (che riguardo il taglio di classi e organico) indirizzando una lettera al presidente della Provincia di Cosenza.

“Il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza, riunitosi in data 21.09.2023 (prot 0004293), a seguito di ampio dibattito esprime all’unanimità alta preoccupazione in merito al Piano di Dimensionamento in discussione in questi giorni e, nel rispetto della prestigiosa storia della Scuola e del ruolo formativo/culturale che riveste nella Società cosentina da lunghissimi decenni, nel riconfermare la doverosa disponibilità a confronti e fattive interlocuzioni

Evidenzia:

• L’Istituto è stato privato della sua sede naturale (via Isnardi) subendo di conseguenza la consistente perdita degli alunni, che negli anni passati si attestavano attorno alle 1200 unità.

• Negli ultimi due anni si è registrata, nonostante tutto, una netta inversione di tendenza con trend di iscrizioni in continua crescita, a dimostrazione di ciò il maggior numero di alunni nel biennio rispetto a quelli del triennio.

• Il Liceo Fermi si attesta una realtà formativa di riferimento per tutto il territorio provinciale, testimonianza ne è la presenza di un alto numero di studenti pendolari.

• La presenza di indirizzi specifici del percorso liceale: Internazionale e Biomedico inseriti in una rete di proficue collaborazioni altamente qualificanti. Ricordiamo a tal proposito che l’indirizzo Internazionale è stretto da Convenzione, sottoscritta come Liceo “E. Fermi”, con l’Università di Cambridge; mentre l’indirizzo Biomedico, frutto di un protocollo d’intesa tra Miur e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, vede la fattiva e costante collaborazione con l’Ordine provinciale dei Medici.

• Le linee guida prevedono espressamente la divisione tra Poli liceali e Poli tecnico professionali, distinti e separati per i loro percorsi formativi.

• Il Consiglio di Istituto ha deliberato l’attivazione di iniziative culturali e formative in risposta alle numerose adesioni che provengono da tutta la Provincia di Cosenza.

In tale senso il C.D.I. si dice disponibile a confrontarsi su possibili percorsi con l’Ente Provincia avendo già valutato eventuali soluzioni di facile praticabilità”. L’Istituto conclude dicendosi fiducioso “di un favorevole riscontro”.