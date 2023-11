Cosenza, il liceo Fermi celebra Ludovica tra i migliori studenti d’Italia

COSENZA – Il liceo Fermi di Cosenza si appresta a celebrare la studentessa Ludovica Pantusa, espressione di orgoglio per l’istituto, insignita lo scorso ottobre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di “Alfiere al Merito del lavoro”.

Dal Quirinale, quindi, e dopo il riconoscimento ricevuto dalla Commissione Istruzione del Comune di Cosenza, fino alla festa del prossimo sabato nella scuola dove la bravissima allieva Pantusa è cresciuta e si è formata. La manifestazione in suo onore – studentessa modello che per quattro anni ha ottenuto tutti dieci in pagella – si svolgerà sabato 25 novembre, alle 10 nell’aula magna del liceo, in via Morrone.

“La data del 25 novembre non è stata scelta a caso – dichiara la dirigente Rosanna Rizzo – Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne noi celebriamo una nostra eccellenza, una giovane ragazza nel fiore degli anni che ha saputo distinguersi grazie alle proprie capacità, un simbolo di autonomia e libertà, oggi più che mai significativo”.

Per l’occasione, alla manifestazione intitolata “L’Italia del futuro – L’Italia migliore”, è prevista la presenza delle autorità istituzionali. “Celebrando Ludovica – aggiunge Rosanna Rizzo – vogliamo celebrare l’autodeterminazione e il successo nell’ottica dell’empowerment femminile, un esempio che auspichiamo possa essere bene augurante in un momento così difficile per la società e per la scuola”.

Appassionata di arpa, eclettica e piena di interessi, Ludovica Pantusa – che ora frequenta la facoltà di Medicina e Chirurgia – al liceo Fermi ha lasciato una traccia non soltanto legata al massimo dei voti ma anche all’attivismo nei laboratori extracurricolari e nella radio della scuola.