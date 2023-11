Cosenza: il fallimento di Amaco, Faisa Cisal «il dado è tratto»

COSENZA – “Il fallimento di Amaco apre uno spaccato nuovo in una crisi vecchia come il cucco, sulla quale noi stessi abbiamo, inutilmente, speso tempo e parole nel tentativo di ottenere risposte chiare su di una situazione aziendale che ci appariva sin dall’inizio critica e che temiamo possa essere stata figlia di una politica gestionale dalla dubbia competenza”. E’ quanto dichiarano Francesco Bruno e Francesco Antonio Sibio rispettivamente segretario provinciale di Cosenza e regionale del sindacato Faisa Cisal, che su tale aspetto confidano nel lavoro della magistratura.

“Resta il fatto che il risultato al quale è giunta Amaco è sotto gli occhi di tutti ed è costituito da uno scempio che è doppio: economico-finanziario e sociale, perché sulla strada restano fornitori ed enti insoddisfatti ma, soprattutto, decine e decine di famiglie di lavoratori che del “sistema” sono le vittime più duramente colpite. Il subentro di un nuovo gestore, sotto l’aspetto operativo del servizio di trasporto pubblico, è cosa che deve avvenire con estrema cura e con tutte le tutele del caso rivolte ai lavoratori. Già troppo hanno pagato i dipendenti, per errori ad essi non ascrivibili e che, se reiterati, sarebbero imperdonabili e gravissimi. Abbiamo appurato – sottolineano dal sindacato – di un incontro tenuto tra il Curatore di recente nomina e un gruppo di lavoratori, ai quali sarebbero state rivolte non meglio precisate rassicurazioni, senza tuttavia fornire dettagli sul nuovo soggetto datore”.

“Senza nulla opporre al coinvolgimento diretto dei lavoratori, che è sempre cosa condivisibile, osserviamo tuttavia come l’iter che condurrà i dipendenti al nuovo approdo non potrà non svilupparsi attraverso il confronto con il sindacato. Le tutele richieste dal caso in esame sono di un ordine di importanza tale che ciascun passaggio dovrà essere eseguito attraverso il pieno coinvolgimento delle parti sociali, tenendo sempre bene a mente che in gioco vi sono non solo posti di lavoro, ma sogni e speranze di padri e di madri di famiglia. In ordine a tanto, siamo costretti a rilevare come la convocazione dei rappresentanti sindacali aziendali nel giorno in cui questo Sindacato attuerà uno sciopero di 24 ore non costituisca certo un segno di sensibilità. Ai lavoratori, ai quali restiamo vicini – concludono Bruno e Sibio – assicuriamo l’impegno di vigilanza su ciascuno degli aspetti della procedura che dovrà condurli nella loro nuova “casa”, che dovrà essere un approdo dal quale lavorare con fiducia nel futuro e certezza nel presente, al riparo da qualsiasi branco che potrebbe renderli nuovamente agnelli sacrificali”.