Cosenza: il dirigente della Squadra Mobile, Gabriele Presti, lascia la Questura. Andrà a Messina

COSENZA – Il Dirigente della locale Squadra Mobile, dr. Gabriele Presti, appena promosso alla qualifica superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato, lascerà martedì la Questura di Cosenza per ricoprire l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Messina. Nel corso della Dirigenza della Squadra Mobile di Cosenza ha diretto numerose attività di indagine che hanno portato ad operazioni di polizia giudiziaria di contrasto alla locale criminalità organizzata, culminate in numerose misure cautelari, sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e armi.

Il dr. Presti ha sempre dimostrato un costante impegno e spiccate capacità professionali ed investigative durante tutto il periodo di servizio presso questa Questura, affrontando quotidianamente, con serenità e determinazione, le sfide quotidiane, dimostrandosi quindi una valida risorsa per questa Amministrazione. Il suo trasferimento a nuovo incarico rappresenta il giusto riconoscimento delle sue capacità, ma, allo stesso tempo, lasciamo con affetto e stima un valido Dirigente che ha contribuito in modo significato a rendere questa Questura un luogo di lavoro di alta qualità. Il Questore della Provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, augura al dr. Presti il massimo successo nella nuova sede e nel proseguimento della sua carriera, certo che continuerà a distinguersi per il suo impegno e la sua professionalità.