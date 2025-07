Cosenza: il cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Paola Pugliese

- Advertisement -

COSENZA – L’Amministrazione comunale di Cosenza si stringe attorno a Giuseppe Di Donna, capo ufficio stampa del Comune, per la scomparsa della suocera, Paola Pugliese, venuta a mancare dopo una lunga malattia. Appena appresa la notizia, il sindaco Franz Caruso ha espresso il proprio profondo cordoglio a nome suo e dell’intero Comune: “A nome dell’intera Amministrazione Comunale rivolgo sentimenti di profondo cordoglio al Capo Ufficio Stampa di Palazzo dei Bruzi, Giuseppe Di Donna, per la scomparsa di Paola Pugliese, sua amata suocera. Personalmente mi stringo all’amico Pino in un forte abbraccio.”

Il sindaco ha voluto ricordare anche le recenti conversazioni avute con Di Donna, legate al difficile periodo che la famiglia stava vivendo: “Proprio nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con Pino della tristezza infinita che si prova nell’assistere, a volte impotenti, al doloroso percorso di fine vita di una propria cara congiunta. Paola è stata una donna gentile e dolce, una moglie e madre devota ed una nonna affettuosa, della quale i familiari conserveranno un ricordo sempre vivo e caro”. Franz Caruso ha infine rivolto un pensiero alla famiglia colpita dal lutto: “Alla famiglia di Pino Di Donna, alla moglie Gloria, ai figli Nicola e Iacopo ed a tutti i parenti ed amici di Paola giungano le mie condoglianze e la mia vicinanza”.