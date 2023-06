COSENZA – Il Comune di Cosenza ha pubblicato l’avviso per selezionare 14 rilevatori da utilizzare per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023.

Al termine della selezione pubblica, sarà stilata una graduatoria unica dalla quale attingere per reclutare collaboratori autonomi cui affidare l’incarico di rilevatore. L’attività di rilevazione sarà svolta dal 7 novembre al 22 dicembre 2023. Sono esclusi dalla selezione i dipendenti del Comune di Cosenza. Dal 10 luglio sarà possibile iniziare la formazione obbligatoria con la fase di autoapprendimento (FAD) disponibile sulla piattaforma https://formazionereti.istat.it , dedicata alla formazione di tutti gli operatori della rete. Durante il mese di settembre saranno previste attività di approfondimento, attraverso momenti formativi in aula in presenza o in aula virtuale.

Questi i requisiti professionali e i criteri di selezione richiesti:

– avere un’età non inferiore a 18 anni;

-essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;

-saper usare i più diffusi strumenti informatici (Pc, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (Internet, posta elettronica);

-possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare saper effettuare interviste;

-avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

-godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;

-avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di soggiorno.

Costituiscono titolo preferenziale:

-il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche o economiche; precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini statistiche.

La domanda per partecipare alla selezione, redatta in carta semplice, firmata dall’interessato, con allegata copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido, reperibile presso l’ufficio Servizi Demografici, sito in piazza G. Mancini n. 33 (Complesso “i 2 fiumi”) e sul sito internet del Comune, dovrà essere inviata preferibilmente tramite PEC all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu, o inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano al Protocollo Generale del Comune di Cosenza, piazza E. Cenisio (Pal. Ferrari) – 87100 Cosenza, entro le ore 12,00 del 14/06/2023.

Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale accettante, ma la data di arrivo al protocollo del Comune anche se inviata con Raccomandata A/R. Il termine è perentorio e non saranno ammesse eccezioni. La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa con la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE RILEVATORI” e dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione. La graduatoria degli aspiranti rilevatori sarà resa nota con la pubblicazione all’albo pretorio-on line e sul sito web del comune di Cosenza.