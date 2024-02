Cosenza, il cittadino “sposato due volte” e con un uomo inglese: «errato allineamento di dati»

COSENZA – Novità sulla curiosa vicenda del cittadino “sposato due volte”. In relazione alla vicenda che ha riguardato un cittadino che, dopo aver richiesto un certificato di matrimonio ha scoperto non solo di essere bigamo, ma di risultare sposato con un uomo inglese, tale Brian James McIntyre, interviene con una nota l’Amministrazione Comunale che ha spiegato l’inconveniente.

“Sposato due volte”: problemi con il subentro dell’ANPR

“l’Amministrazione comunale, attraverso i servizi demografici, precisa che l’inconveniente è da imputare esclusivamente ad un errato allineamento di dati, presumibilmente verificatosi allorquando è avvenuto il subentro in ANPR (l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) dei servizi demografici del Comune di Cosenza.”

“Posizione già sanata”

“Nella mattinata di oggi, a seguito del ricevimento di una PEC, datata 5 febbraio 2024, inviata dal legale del cittadino, la posizione di quest’ultimo è stata rettificata dagli uffici competenti che gliene hanno dato comunicazione. C’è da aggiungere, inoltre, che non sarebbe stato materialmente possibile formare un atto di matrimonio, come quello evidenziato dalla stampa, perché le unioni civili sono state disciplinate solo di recente e seguono, come è noto, un iter procedimentale totalmente differente”.

Dell’avvenuta rettifica la dirigente dei servizi demografici del Comune di Cosenza ha informato anche il Sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, che guida il comune dove il cittadino in questione aveva nel 1982 contratto matrimonio”.