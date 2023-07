Cosenza, il 6 luglio l’inaugurazione del un nuovo punto Enel. Marco Bocci ospite speciale, RLB radio partner

COSENZA – Appuntamento in via Giacomo Mancini 262 giovedì 6 luglio, a partire dalle ore 18 con diretta radio live su RLB radio Attiva che è partner dell’evento. Apre a Cosenza un nuovo punto Enel, che implementerà la presenza sul territorio di spazi, personale e servizi per far fronte alle esigenze dei cittadini che intendono accedere ai servizi di gas e luce offerti dalla società.

Il nuovo store, operativo da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:00, sarà in grado di erogare, in maniera ottimale, tutti i servizi richiesti di gas e luce con tante opportunità e offerte, anche in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Un nuovo spazio, ampio e moderno, progettato per offrire soluzioni complete alle esigenze dei clienti, fornendo informazioni, consulenza e supporto e consentendo loro di gestire le proprie esigenze energetiche in modo semplice, immediato e conveniente. All’interno del nuovo punto Enel di Cosenza i clienti potranno interfacciarsi con personale specializzato per ottenere assistenza personalizzata ed accedere a tutta una serie di servizi energetici, ricevere suggerimenti su come ridurre i consumi energetici e presentare soluzioni per l’efficienza energetica sia nella propria abitazione che in ufficio tenendo conto del consumo energetico e delle preferenze individuali. Il punto Enel di viale Giacomo Mancini offrirà anche assistenza tecnica.

Enel X, energia green e transizione ecologica

Con l’attenzione sempre crescente verso le fonti di energia rinnovabile, il Punto Enel è pronto a fornire informazioni sulle soluzioni energetiche sostenibili grazie a Enel X protagonista di questa transizione con un ecosistema di soluzioni integrate di facile adozione e progettate sui bisogni di persone, istituzioni e aziende. Abilitiamo i nostri clienti a compiere scelte energetiche più efficienti e consapevoli, anticipandone le future necessità.

I clienti potranno scoprire offerte e servizi nel settore delle energie rinnovabili, come l‘energia solare, eolica e idroelettrica, nonché sulle opzioni disponibili per adottare queste fonti di energia pulita. Infine, offre un’opportunità conveniente e pratica per gestire i propri account energetici, richiedere modifiche alle informazioni dell’account, attivare o disattivare servizi e ottenere assistenza per qualsiasi problema relativo alla fatturazione o alla gestione del proprio piano tariffario.

L’attore Marco Bocci guest star dell’evento

Ad accompagnare l’inaugurazione, che si terrà a partire dalle ore 18, l’attore Marco Bocci. Pseudonimo di Marco Bocciolini, è nato a Marsciano il 4 agosto del 1978 ed è riconosciuto al grande pubblico per il suo talento, la sua presenza scenica e la capacità di interpretare personaggi diversi con grande intensità. Con il suo carisma e il suo impegno nel mondo dello spettacolo, continua a essere un attore molto apprezzato in Italia. Diventato volto noto grazie alle sue interpretazioni in diversi film, serie televisive e spettacoli teatrali, ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo, anche se la sua carriera è iniziata principalmente in teatro, dove ha recitato in numerose produzioni teatrali di successo.

La svolta nella sua carriera è arrivata con il ruolo del commissario onesto e zelante Nicola Scialoja nell’acclamata serie televisiva “Romanzo Criminale” (2008-2010) e del vicequestore Domenico Calcaterra dalla terza stagione di “Squadra antimafia – Palermo oggi”. Tra i suoi lavori ricordiamo i film i cavalieri che fecero l’impresa (2001) di Pupi Avati, Los Borgia (2006), Cuori rubati (2002), la serie TV Incantesimo 8 (2005-2006), in cui è antagonista nel ruolo di Adriano Gomez e le miniserie tv Graffio di tigre e Caterina e le sue figlie 2, entrambe del 2007. Come regista ha diretto “Incline al benessere: forse perde la salute cercandola” un cortometraggio del 2018 e due film: “A Tor Bella Monaca non piove mai” (2019) e “La caccia” (2023). Appuntamento allora per giovedì 6 luglio alle 18 in via Giacomo Mancini 262.