Cosenza, il 2 giugno la consegna simbolica alla città del “Parco del Benessere”

COSENZA – Finalmente il Parco del Benessere sarà consegnato ufficialmente alla città di Cosenza. A dare l’annuncio è Franz Caruso che ha scelto come data, il prossimo 2 giugno, domenica, in occasione della giornata nazionale dello sport. “E’ stata finalmente resa fruibile una zona fondamentale della città che, come tutti ricordano, è rimasta un cantiere fantasma per oltre 4 anni producendo pesanti ripercussioni sul traffico cittadino e sulla stessa qualità della vita dei residenti”.

“Questa area centrale del nostro perimetro urbano – spiega Caruso – è stata sottratta, grazie al nostro impegno ed al nostro lavoro silenzioso e diuturno, ad un destino che la voleva perenne cantiere. E’ stata completata dunque, un’opera che, benché in contrasto con la mia visione di sviluppo di quell’area, non poteva passare alla storia come un’ennesima incompiuta per come rischiava. Ed, infatti sin dal mio insediamento è stata avviata una proficua interlocuzione con gli uffici regionali per superare le riserve che, di fatto, avevano sospeso i lavori, non ritenendo la Regione Calabria di poter accogliere le modifiche che la passata amministrazione comunale aveva apportato al progetto esecutivo regionale. Ci sono voluti mesi di incontri, di elaborazioni di procedure burocratiche e di produzioni di atti, culminati nel maggio 2022 con l’approvazione da parte della Giunta Municipale di due perizie di varianti che hanno consentito la ripartenza”.

“Oggi siamo giunti alla fine di un percorso difficile– conclude il sindaco Caruso – il cui ottimo risultato non era e non poteva essere scontato. Ecco perché ritengo importante sottolineare lo straordinario lavoro svolto da amministratori ed uffici comunali, consapevole che per dare il giusto valore al presente bisogna ricordare il passato che, però, proprio perché passato spesso si dimentica. Ritengo comunque soddisfacente aver mantenuto l’ennesimo impegno assunto con i miei concittadini”.

Le iniziative di domenica 2 giugno si apriranno alle 9 con la consegna simbolica alla città del Parco del Benessere da parte del sindaco Franz Caruso e poi seguiranno gli eventi sportivi organizzati dal CONI in occasione della Giornata Nazionale dello Sport. La sera alle 19.30 il sindaco darà avvio alle iniziative musicali nel corso delle quali si potranno degustare gratuitamente, fino ad esaurimento, prodotti gastronomici della tradizione cosentina.