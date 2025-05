Cosenza, I Via di Fuga tornano a far ridere con lo spettacolo ‘Chiediamo scusa al pubblico’

- Advertisement -

COSENZA – Dopo lo straordinario successo di ‘Serata d’onore’, primo spettacolo teatrale portato in scena dalla giovane compagnia teatrale de I Via di Fuga, replicato ben 12 volte in meno di 2 anni, ecco venire alla luce il secondo capitolo di una “saga teatrale” che promette scintille! L’arma letale della risata a tutti i costi è ben impugnata dai 5 componenti di questa divertentissima compagnia: Marco Silani, Antonio Filippelli, Marianoemi Gervasi, Roberto Giamcomantonio ed Eliseno Sposato.

Attori ormai navigati che hanno fatto la fortuna di commedie come Conzativicci, FORAFFASCINU, Andura, Maniamuni, Tre uomini e na SEGGIA e tanto tanto altro, si ripresentano in scena il 30 Maggio alle ore 20.45 presso il Palacultura di Rende, in Via Rossini con lo spettacolo Chiediamo scusa al pubblico, 4 atti teatrali comici tutti da ridere! Il biglietto acquistabile da INPRIMAFILA Cosenza a soli 10 euro, porterà sorrisi non solo agli spettatori che quella sera riempiranno il teatro, ma anche alle Associazioni TERRA DI PIERO e IO NOI, alle quali andranno parte dei proventi. Sarà una serata fantastica, non mancate.