Cosenza, i tre nuovi asili nido in dirittura d’arrivo. L’assessore Covelli “raddoppiamo i posti disponibili”

COSENZA – Mentre a Palazzo dei Bruzi stanno predisponendo il bando per la gestione dei due nidi comunali, procedono spediti i lavori per la realizzazione delle tre nuove strutture, in fase di ultimazione, che porteranno a 5 il totale degli asili comunali dedicati all’infanzia.

Un passo fondamentale per la città di Cosenza in tema di servizi educativi per l’infanzia. “Un grande lavoro – ha rimarcato l’assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli. Stiamo lavorando con determinazione per ampliare e modernizzare la rete degli asili nido comunali. Grazie ai fondi PNRR, sono in fase avanzata i lavori di tre nuove strutture: San Vito Alto–Serra Spiga, via Asmara e via Sprovieri“.

“Il plesso di Serra Spiga – ha aggiunto l’Assessore – è quasi pronto e potrà accogliere 40 bambini in uno spazio moderno e sicuro. Lo stesso vale per le altre due strutture, inserite in zone strategiche della città su cui stiamo investendo molto in termini di riqualificazione urbana. Con questi interventi, portiamo gli asili comunali a cinque, raddoppiando i posti disponibili. È un risultato di cui, siamo particolarmente fieri, perché significa dare più servizi, più opportunità e più futuro a tante famiglie cosentine” ha concluso l’assessore.