Cosenza, i consiglieri Gigliotti e Puzzo: “Riaprono le ludoteche, impegno mantenuto”

COSENZA – “Fumata bianca sia…”. Inizia così la nota dei due consiglieri di maggioranza Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo, che esprimono la propria soddisfazione per la riapertura delle tre ludoteche dislocate sul territorio cosentino.

“Il nostro impegno già affidato alla stampa a partire dal 26 febbraio scorso ha sortito gli effetti sperati. siamo contenti che il nostro lavoro, iniziato dai colloqui con i dirigenti del settore fino all’individuazione di una sede idonea in caso di necessità, sia riuscito a smuovere qualcosa in grado di dare risposte concrete alla collettività. a molti bambini verrà garantito, di nuovo, il diritto al gioco, all’inclusività, alla partecipazione. saremo presenti durante le fasi esecutive, a partire dalla particolare attenzione al bando di gara, in modo da garantire a tutti i dipendenti – che ricordiamo ancora una volta, non ricevono stipendi da più di due anni – un posto di lavoro. siamo fiduciosi nella riuscita di questo progetto, lo dobbiamo a tutti i cosentini.”