Cosenza, i 100 anni della signora Ilda Guglielmina Pannucci. Festeggiata anche dal Sindaco

COSENZA – La signora Ilda Guglielmina Pannucci ha festeggiato cento anni. Un appuntamento importante a cui non ha voluto mancare il sindaco Franz Caruso che, insieme all’assessore Damiano Covelli, ieri mattina si è recato a trovarla per festeggiarla insieme a parenti ed amici. Nata il 22 ottobre 1924 a Dipignano, ma residente a Cosenza, nonna Guglielmina si è mostrata felice di stringere la mano ed abbracciare il Primo Cittadino con il quale si è intrattenuta in una lunga e piacevole conversazione, intrisa di ricordi e commozione.

“Ho voluto essere presente all’importante traguardo della signora Pannucci per farle personalmente i miei più affettuosi auguri – ha affermato il sindaco Franz Caruso – è stato un momento assai emozionante che mi piace sottolineare perché con la sua vita, fatta di gioia, dolori, sacrifici, battaglie, la nostra bellissima centenaria rappresenta un patrimonio di esperienza di inestimabile valore, tutto racchiuso nell’attraversamento delle vicende tristi e felici di un secolo di storia della nostra città e del nostro Paese. Nonna felice ed orgogliosa di ben 20 nipoti, nonna Guglielmina è radice, per fortuna ancora forte e robusta, del nostro passato a cui dobbiamo tutti guardare con rispetto per comprendere il presente, vincerne le sfide, e proiettarci con consapevolezza verso un futuro che mi auguro sia migliore. Mi sento onorato di aver conosciuto la signora Pannucci a cui rinnovo gli auguri di buon compleanno anche a nome dell’intera città”.