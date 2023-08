Cosenza, hashish tra gli alimenti della cucina e ingente somma di denaro. Arrestato 33enne

COSENZA – Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo effettuati dalla polizia in tutta il territorio cittadino. Nel pomeriggio di mercoledì sono stati effettuati dei posti di controllo e delle perquisizioni domiciliari in diverse aree ad alta densità criminale del territorio. Nel corso di suddetti controlli personale della squadra Volante di Cosenza ha tratto in arresto un 33enne, pluripregiudicato, per detenzione di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato trovato in possesso di due buste contenenti circa 80 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, bilancini ed un’ingente somma di denaro. La sostanza era nascosta all’interno della cucina tra i vari alimenti. Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase di procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, su richiesta della Procura di Cosenza è stata notificata un’ordinanza con cui il tribunale di Cosenza ha disposto l’arresto con la misura cautelare degli arresti domiciliari.