Cosenza, guasto ad un’autocisterna che resta ferma su Via Pasquale Rossi. E il traffico va in tilt

- Advertisement -

COSENZA – Un’autocisterna che trasportava carburante, che aveva appena svincolato dall’Autostrada A2 all’uscita di Cosenza Sud, si è diretta in centro città passando per via Pasquale Rossi. Ma proprio all’imbocco dell’arteria cittadina è rimasta bloccata (forse a causa di un guasto) nella stradina di innesto che percorre parallela il sottopasso (dove le auto vanno verso l’autostrada o verso via Pomponio Leto).

Inevitabilmente il traffico cittadino è letteralmente andato in tilt in una zona della città già abbastanza caotica con clacson impazziti e mezzi incolonnate senza via d’uscita. Sul posto stanno operando gli agenti della Municipale di Cosenza che stanno indirizzando le auto verso altri percorsi alternativi mentre si cerca di rimuovere l’autoarticolato dalla strada.