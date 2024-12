Cosenza, gravi atti vandalici: gli uffici comunali di welfare, urbanistica e ambiente restano chiusi

- Advertisement -

COSENZA – Resteranno ancora chiusi fino a giovedì 5 dicembre gli uffici comunali dei settori welfare, ambiente e urbanistica, allocati nel Complesso “I Due Fiumi”, danneggiati a seguito dei gravissimi atti di vandalismo perpetrati da ignoti nei giorni scorsi che li hanno resi impraticabili. Ad annunciare la proroga della chiusura degli uffici, è il Sindaco Franz Caruso, dopo l’ordinanza con la quale, già da domenica sera, aveva disposto la temporanea sospensione delle attività.

“Siamo stati costretti a prorogare la chiusura degli uffici dei settori welfare, urbanistica e ambiente – spiega il Sindaco Franz Caruso – in quanto la portata dei danni è tale da non poter consentire la ripresa immediata delle attività. Esprimo il mio rammarico per i disagi arrecati all’utenza – sottolinea ancora Franz Caruso – ma intendo tranquillizzare i cittadini, facendo loro presente che stiamo lavorando alacremente per ripristinare le condizioni necessarie a garantire il pieno funzionamento degli uffici, nel più breve tempo possibile. Ho già stigmatizzato fortemente quanto accaduto, ritenendo vile e sconsiderato il gesto che è stato compiuto e ribadisco la necessità di assicurare prima possibile alla giustizia i responsabili. Confido nelle indagini che le forze dell’ordine stanno portando avanti dopo la nostra denuncia”.

Al rammarico del Sindaco per la chiusura degli uffici danneggiati fino al 5 dicembre si unisce quello degli Assessori all’urbanistica Pina Incarnato e al welfare, Veronica Buffone. “Gli ignobili atti vandalici di cui gli uffici sono stati fatti oggetto e che ci ha costretti a dichiararli temporaneamente inagibili e a sospendere le attività in presenza fino al 5 dicembre – sottolineano Pina Incarnato e Veronica Buffone – oltre a rappresentare un gesto incivile e inaccettabile, hanno causato danni che rendono impossibile lo svolgimento delle attività in sicurezza e con la necessaria operatività. Condanniamo anche noi con fermezza, come ha già fatto il Sindaco Franz Caruso – questi episodi che colpiscono non solo le istituzioni, ma anche l’intera comunità, sottraendole risorse e strumenti essenziali”. Il Sindaco Franz Caruso e gli assessori Incarnato e Buffone hanno, infine, rivolto un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine per il loro impegno. Eguale ringraziamento è stato rivolto a tutti i cittadini che hanno mostrato la loro solidarietà in questo difficile momento. “Questi episodi non ci fermeranno: il nostro impegno per il bene della città proseguirà con ancora maggiore determinazione”.